Jovem que aparece em vídeo baleada atrás da kombi segue em estado grave

Por conta da ação, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que três unidades escolares foram impactadas na região de Cordovil. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as unidades de saúde funcionam normalmente. Até o fechamento desta edição, não houve registro de impactos nos transportes. Na última terça-feira, uma operação contra traficantes do Complexo da Penha, na Zona Norte, teve reflexos em Cordovil e Quitungo.

Entre as vítimas está Agatha Alves de Souza, de 22 anos. A jovem aparece em um vídeo que circulou nas redes sociais, sentada no chão, atrás de uma kombi, enquanto um homem grita que ela foi baleada, na Vila Cruzeiro. A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), permanece internada em estado grave. Também foram levados para a unidade Tamires Silva Soares, Manuel Rodrigues de Sousa, Felipe Barcelos de Santana, Davyson Aquino da Silva e outro ferido não identificado, que já tiveram alta.

Na primeira operação, em represália, criminosos sequestraram e atearam fogo em dois ônibus próximo às comunidades do Dourado, Tinta e Quitungo.