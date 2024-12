Cursos digitais contribuem para gestão eficiente do MEI

O episódio final da primeira temporada do Papo do Dia promete trazer uma discussão essencial para quem busca crescimento profissional e atualização no mercado. O tema central será os Cursos Digitais oferecidos pelo Sebrae Rio, com insights valiosos de Tainá Alves, coordenadora de Relacionamento Digital do Sebrae RJ. Durante a conversa, Tainá compartilhará orientações práticas e estratégicas para ajudar os participantes a se qualificarem e enfrentarem os novos desafios tecnológicos que estão moldando o futuro do trabalho.

Capacitação

Neste episódio, Tainá Alves aborda os impactos da capacitação contínua para os microempreendedores individuais (MEIs) e a importância de buscar conhecimento para enfrentar os desafios do dia a dia. Ela destaca que os MEIs, frequentemente à frente de equipes enxutas, acabam acumulando múltiplas funções - desde compras e gestão financeira até controle de fluxo de caixa. Essa sobrecarga pode limitar o tempo dedicado a tarefas estratégicas, como análise de mercado e entendimento do comportamento do cliente.

Ao longo da conversa, Tainá reforça que a melhor maneira de garantir o sucesso no negócio é investir em cursos de capacitação, que oferecem orientações práticas para uma gestão mais eficiente e assertiva, mesmo diante das adversidades.

Infoprodutos

A especialista do Sebrae RJ destaca a ampla oferta de infoprodutos disponibilizados pela instituição, como e-books, cursos e ferramentas, todos 100% gratuitos e acessíveis online. Essa iniciativa permite que os MEIs tenham acesso contínuo a conteúdos que podem ser consultados e revisados a qualquer momento, 24 horas por dia. Com isso, os MEIs encontram suporte prático para tirar dúvidas e aplicar as orientações no dia a dia de seus negócios, ajudando a superar desafios e impulsionar sua gestão.

Buscas do MEI: o que está em alta nas plataformas do Sebrae RJ?

O episódio revela os temas mais procurados pelos MEIs nas plataformas de cursos do Sebrae RJ. Segundo Tainá Alves, os conteúdos relacionados a gestão financeira e marketing digital seguem liderando o interesse, devido ao impacto direto que têm na administração e no crescimento dos negócios.

No entanto, um tema que vem ganhando destaque é a inteligência emocional, sinalizando que os empreendedores estão cada vez mais atentos à importância da saúde mental e do desenvolvimento de habilidades emocionais para alcançar melhores resultados profissionais.

Outro dado que chamou a atenção foi o aumento na procura por cursos sobre inteligência artificial. De acordo com Alves, o interesse reflete a busca por ferramentas tecnológicas capazes de otimizar tarefas e aprimorar a experiência do cliente, mostrando que os MEIs estão se adaptando às tendências e exigências do mercado moderno.

Novidades Sebrae RJ: trilha Girl Boss e cursos sobre ChatGPT

O Sebrae RJ traz novidades em seu portfólio de capacitação, incluindo a trilha Girl Boss e cursos sobre ChatGPT. Desenvolvida especialmente para mulheres empreendedoras, a trilha Girl Boss foi criada para apoiar quem enfrenta desafios adicionais na gestão de seus negócios, muitas vezes conciliando a administração da empresa com os cuidados domésticos. Os conteúdos dessa trilha incluem orientações práticas voltadas para aprimorar o autoconhecimento, a gestão do negócio e o desenvolvimento de habilidades de liderança.

Além disso, a coordenadora Tainá Alves destaca os cursos sobre o uso do ChatGPT, uma ferramenta de inteligência artificial que pode ser uma grande aliada, especialmente para mulheres que sofrem com a falta de tempo. A IA oferece suporte tanto em tarefas simples quanto em demandas mais complexas, ajudando a otimizar processos e permitir que as empreendedoras foquem em estratégias e crescimento.