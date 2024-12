Do ódio ao amor: criadora de conteúdo faz sucesso nas redes como "Grinch brasileiro"

A criadora de conteúdo Vitória Andrade tem conquistado a web ao interpretar o icônico personagem Grinch, famoso por sua aversão ao Natal. Inspirada no clássico filme O Grinch (2000), estrelado por Jim Carrey, Vitória se transforma no "ranzinza de coração pequeno", que, após uma jornada de redenção, passa de um odiador das festas a um herói improvável.



Com mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, a jovem acumula milhões de visualizações em seus vídeos que capturam o humor ácido do personagem. Em um viral publicado nesta quinta-feira (5), Vitória, caracterizada como o Grinch, passeia por um shopping e provoca risadas e até expressões de espanto nas pessoas.



O post, que já conta com mais de um milhão de visualizações, gerou muitos comentários divertidos dos internautas. "Eu morro quando ela dá o dedo para as pessoas", brincou uma seguidora. "Pra mim, isso é o auge do humor", disse outra. Confira o vídeo e veja a interpretação de Vitória que está conquistando a internet!