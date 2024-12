Sessão Pipoca? Médica grava "pausa" de colega durante plantão e diverte web

Na última quarta-feira (4), a médica Isabela Rossette compartilhou uma situação nada convencional durante um plantão. Em vídeo publicado no TikTok, com mais de 3 milhões de visualizações, Isabela mostra de maneira bem-humorada um colega de trabalho completamente distraído assistindo ao filme Shrek, enquanto deveria estar cumprindo uma tarefa que ela havia pedido. O rapaz, visivelmente entretido, chega a se sentar em um banco para ver melhor a TV. “Você pediu pro seu amigo com TDAH pegar um papel na impressora, mas ele parou pra assistir Shrek”, brincou Isabela na legenda do post.

A cena gerou muitos comentários divertidos dos internautas. “Ele esqueceu que estava no trabalho”, comentou uma seguidora. “Ele sentando pra assistir”, disse outra. Alguns usuários aproveitaram para compartilhar experiências semelhantes. “Já me pediram pra pegar café e eu comecei a conversar e tomar o café na caneca da pessoa”, contou um seguidor. “Eu estava no trabalho, fui repor os copos do bebedouro e sentei pra ver o mesmo filme”, disse outro. Assista ao vídeo!