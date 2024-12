Delícias da maternidade! Mãe descobre do pior jeito cheiro estranho no filho

O pequeno Tom, de apenas 3 anos, conquistou a internet ao protagonizar um momento hilário com a mãe, Giulia Bins. Em vídeo publicado nas redes sociais na última segunda-feira (2), os dois estavam brincando, quando, de repente, Tom colocou a mão na boca de Giulia. Ao perceber um cheiro estranho, ela, curiosa, perguntou onde o filho havia colocado os dedos. A resposta de Tom foi tanto inesperada quanto engraçada: “Na minha bund#”. Surpresa com a sinceridade do filho, Giulia ficou incrédula e não teve o que fazer, a não ser aceitar a situação. "A criança está sempre surpreendendo a mãe", escreveu ela na legenda do post.



O registro já acumula mais de 300 mil visualizações e gerou muitas risadas entre os internautas, que se divertiram com a espontaneidade de Tom e a reação de Giulia. "Nós mães passamos cada perrengue!", comentou uma seguidora. "Esse garoto sabe das coisas, sem limites", brincou outra. "Nunca confie em mãos de criança", alertou uma terceira. Assista a cena!