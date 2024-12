Criminosos fuzilam carro e deixam duas mulheres feridas em Santa Cruz

Duas mulheres foram baleadas na noite desta quinta-feira (5) em um ataque de criminosos na Estrada dos Palmares, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. As vítimas passavam pelo local quando o carro onde estavam foi alvo dos disparos.



Câmeras de segurança de um condomínio próximo flagraram o momento do tiroteio. No vídeo, moradores aparecem se abaixando e visivelmente assustados ao ouvirem a rajada de tiros.



As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. Não há informações sobre o estado de saúde delas.



Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para a ocorrência. O caso é investigado pela 36ª DP (Santa Cruz).