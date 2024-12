Impasse pode adiar início do ano letivo de 2025

O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro (Sepe-RJ) informou, nesta sexta-feira (6), que o início do ano letivo de 2025 no Rio de Janeiro poderá ser adiado caso não haja um debate com a Prefeitura sobre a carga horária dos professores.

fotogaleria

A fala do coordenador-geral do Sepe-RJ, Marcel Gavazza, ocorreu após a aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLC) 186/2024 pela Câmara de Vereadores, que modifica o estatuto dos servidores.



O PLC altera a contagem da carga horária dos professores, que passará a ser feita em minutos, compreendendo a "hora" como um lapso temporal de 60 minutos, e não mais 50 minutos.



Os professores encerraram uma greve iniciada no dia 25 de novembro, mas mantiveram o "estado de greve", ou seja, continuarão mobilizados e prontos para retomar a paralisação caso as negociações com a Prefeitura não avancem.



Uma audiência virtual de conciliação na Justiça entre o Sepe e a Prefeitura está marcada para a próxima quarta-feira (11). A próxima assembleia da categoria será no dia 8 de fevereiro.