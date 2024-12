Jovem de 14 anos torturada por traficantes é resgatada por PMs em Duque de Caxias

Rio - Policiais militares resgataram nesta quinta-feira (5) uma adolescente de 14 anos que era torturada por traficantes na Vila Leopoldina, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Ao chegar ao local, os agentes dispersaram os criminosos, que fugiram. A vítima relatou que, além das agressões, havia sido ameaçada de estupro.



A ação começou após informações sobre a presença de criminosos armados na Escola Municipal Senor Abravanel Silvio Santos, no bairro Jardim Leal. No entanto, ao chegarem à instituição, os policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) não encontraram indícios de crime e iniciaram patrulhamento na região.



Na Rua Venâncio Adres, na Vila Leopoldina, os agentes flagraram um grupo de homens armados agredindo uma adolescente perto de um mangue. Com a chegada da polícia, os criminosos fugiram. Segundo a PM, o confronto foi evitado devido à presença de muitas crianças na área.



A vítima revelou que era alvo de tortura e ameaças de abuso sexual devido a uma dívida de um irmão com o tráfico local, controlado pelo grupo Terceiro Comando Puro (TCP). Ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Sarapuí, mas seu estado de saúde não foi divulgado.



O caso está sendo investigado pela 59ª DP (Duque de Caxias).