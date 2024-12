Estudiosa e queria ser veterinária

O pai diz que Kamila era dedicada aos estudos e, muito ativa, estava ansiosa para uma competição de vôlei do time da igreja, do qual havia passado a fazer parte recentemente. O pedido de Natal da menina foi simples: apenas uma joelheira para usar na disputa. O promotor lembrou que o último momento de diversão da família ocorreu na última quarta-feira, quando saíram para comprar um presente de amigo oculto da escola. Na ocasião, eles registraram uma foto da filha com a irmã de cinco meses, em uma decoração natalina. O promotor ainda lamentou que a criança não vai realizar o sonho de ser médica veterinária.

"Ela gostava muito de brincar com as amigas, ela brincava sempre na quadra. Queria ser veterinária, gostava muito de bicho (…) Era uma boa garota, uma menina nota 10. Ia para a escola de manhã, à tarde ia para a explicadora, de noite ficava estudando", completou.