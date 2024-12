Polícia investiga circunstâncias

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 3º BPM (Méier) foram acionados para uma ocorrência de disparos na comunidade e informações preliminares apontam que bandidos de quadrilhas rivais trocaram tiros na região. Eles não estavam mais no local quando os PMs chegaram e o policiamento foi reforçado. Em seguida, as equipes estiveram no Hospital Municipal Salgado Filho, para onde Kamila Vitoria havia sido levada.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), os agentes da especializada ouviram parentes e estão em busca de mais informações para identificar a origem do disparo que atingiu a vítima e esclarecer as circunstâncias dos fatos. O corpo de Kamila foi reconhecido no IML e deve ser sepultado hoje, no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte, mas ainda não havia horário marcado para a despedida até o fechamento desta edição.