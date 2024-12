Palco de uma sangrenta disputa territorial entre facções rivais, moradores do Morro do Fubá e Campinho, na Zona Norte do Rio, voltaram a ficar reféns da violência ontem. Segundo moradores, houve rajadas de tiros por volta das 13h. Nas redes sociais, traficantes do Comando Vermelho (CV) exibiram a foto de um homem decapitado. A vítima seria integrante da facção Terceiro Comando Puro (TCP).