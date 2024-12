Paris Jackson, filha de Michael Jackson, revela estar noiva de colega de banda

A filha do meio do cantor Michael Jackson, Paris Jackson, 26, anunciou que está noiva de seu colega de banda, o produtor musical Justin Long. A cantora revelou o noivado em uma sequência de fotos compartilhadas no Instagram em que celebrou o aniversário do noivo.

Na postagem, o casal apareceu em diversos registros românticos. Em um deles, Justin estava ajoelhado à frente de Paris com uma caixa em mãos - nos stories, a cantora deu mais detalhes do noivado ao mostrar uma foto do anel.

"Viver com você nesses últimos anos tem sido um turbilhão indescritível", escreveu ela na legenda da publicação. "Eu não poderia sonhar com alguém mais perfeito para fazer tudo isso. Obrigada por me deixar ser sua. Eu te amo", completou. Segundo o portal E! News, ela e Justin estão juntos desde 2022.

Paris investiu na carreira musical e, atualmente, realiza turnês com a banda Incubus. Além dela, Michael também teve outros dois filhos: Prince Jackson, de 27 anos, e Bigi Jackson, de 21.