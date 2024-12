Duas crianças e mulher são feridas em ataque a tiros na Gardênia Azul

Rio - Um ataque a tiros deixou duas crianças, de 5 e 10 anos, e uma mulher feridas, na noite desta sexta-feira (6). O crime aconteceu na Gardênia Azul, na Zona Oeste, quando criminosos em uma motocicleta teriam feito disparos, segundo relatos. Nos últimos meses, a região tem sofrido com uma onda de violência, causada pela disputa por território entre criminosos rivais.

De acordo com relatos nas redes sociais, o ataque teria sido realizado por milicianos e as vítimas estariam em uma rua da localidade conhecida como Canal, quando foram baleadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes chegaram a ser acionadas, mas não estiveram no local porque a Polícia Militar informou aos militares que os feridos já haviam sido socorridos.

A Polícia Militar informou que agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) estiveram no Hospital Municipal Lourenço Jorge e confirmaram a entrada de três pessoas baleadas. A PM disse também que não havia ação policial na região e que, segundo relatos, as vítimas foram atingidas por disparos de criminosos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Antônia Fabíola foi atendida e liberada. Já as duas crianças permanecem internadas, com quadro estável.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 32ª DP (Taquara) e as investigações estão em andamento para identificar a autoria dos disparos. Sob forte influência de milicianos, a Gardênia Azul, assim como Rio das Pedras, têm sido palco de invasões do Comando Vermelho (CV), que pretende expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. No ano passado, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram com milicianos para expulsar bandidos da facção, que conseguiram invadir partes desses locais.