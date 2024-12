Apple TV+ na CCXP24: Anya Taylor-Joy, 'ruptura' e pedido de casamento

O Palco Thunder da CCXP24 recebeu um painel cheio de estrelas promovido pelo Apple TV+ neste sábado, 7. O streaming levou Anya Taylor-Joy e Miles Teller para promover Entre Montanhas, novo suspense de Scott Derrickson que estreia em 14 de fevereiro de 2025.

Durante o painel, os atores falaram um pouco sobre o filme, que acompanha dois atiradores alocados em extremidades opostas de um buraco que supostamente leva ao inferno. A dupla começa a se conhecer e a se observar à distância antes de precisarem descer de seus postos para encarar o perigo do vale que guardam.

Diante de um auditório lotado, Taylor-Joy e Teller ainda revelaram o primeiro trailer de Entre Montanhas, que foi recebido com aplausos e gritos animados pelo público. Após a exibição da prévia, a dupla ainda testemunhou um pedido de casamento ao vivo no Palco Thunder e tirou fotos com os noivos da plateia.

O painel mais festejado deste sábado foi o dedicado a Ruptura, série de suspense do Apple TV+ criado por Dan Erickson. O cineasta compareceu ao Palco Thunder ao lado de Adam Scott, Tramell Tillman e Britt Lower.

Mais de uma vez, Scott e companhia se mostraram impressionados com a animação do público. "Vocês são os melhores do mundo", disse o ator, que ensaiou ainda alguns "obrigados" ao longo da apresentação.

O painel contou com dois materiais inéditos da série. O primeiro foi o trailer da segunda temporada, que antecipa o caos pelo qual Mark (Scott) passará em seu retorno à Lumon Industries.

O segundo vídeo trouxe os primeiros cinco minutos da segunda temporada, que acompanham Mark correndo pelos corredores do escritório antes de ser recepcionado por uma nova equipe e um animado - e desconcertante - Milchik (Tillman).

A segunda temporada de Ruptura estreia no Apple TV+ em 17 de janeiro de 2025.