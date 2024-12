Demi Moore atualiza estado de saúde de Bruce Willis

A atriz Demi Moore atualizou o estado de saúde do ex-marido, o ator Bruce Willis, nesta semana. Demi passou a morar com Bruce após o artista receber o diagnóstico de demência frontotemporal (DFT) no ano passado. Em entrevista à CNN norte-americana, a atriz, que atualmente está em cartaz nos cinemas com A Substância, disse que o artista está "estável".

Demi afirmou ser extremamente importante que as pessoas diagnosticadas com a doença encontrem "amor e alegria". A atriz também desabafou sobre o avanço da demência.

"Obviamente, é muito difícil e não é algo que eu desejaria a ninguém. E há muita perda", disse ela. "Mas também há muita beleza e presentes que podem vir disso."

Sobre a relação amigável que manteve com o ex-marido após o divórcio, Demi comentou que isso "veio do reconhecimento de que somos família". "Nós sempre seremos uma família, só que de uma forma diferente", afirmou.

Os atores de Hollywood foram casados entre 1987 e 2000, mas mantiveram uma relação amigável após a separação por conta das três filhas que tiveram juntos. Willis ainda tem duas filhas mais novas, frutos do casamento atual com Emma Heming.

Diagnóstico de Bruce Willis

A família de Bruce Willis já havia comunicado, em abril de 2022, que o ator se afastaria da carreira após um diagnóstico de afasia, distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação.

Em 16 de fevereiro de 2023, foi divulgado que o artista também havia sido diagnosticado com demência frontotemporal, que altera o comportamento e a personalidade.

O diagnóstico é o mesmo do jornalista Maurício Kubrusly, que, recentemente, ganhou um documentário, Kubrusly - Mistério Sempre há de Pintar por aí.