Novo parque integrará todo o Centro

Para integrar toda a Região Central - Zona Portuária, Leopoldina e o Sambódromo -, um parque linear, será criado e permitirá o deslocamento da população entre essas áreas, pelo chamado 'Caminho das Lanternas'. Segundo o vice-prefeito eleito, Eduardo Cavaliere, "essa é uma obra ambiciosa que nasce com um histórico de credibilidade, por causa do sucesso da revitalização do Porto Maravilha".

De acordo com os proposta, na região, nascerá um novo distrito residencial e um dos prédios previstos homenageará o arquiteto Oscar Niemeyer.