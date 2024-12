Operação no Complexo da Maré termina com mulher morta por bala perdida

Uma mulher de 30 anos, identificada como Alessa Brasil Vitorino, morreu vítima de bala perdida na Vila do João, no Complexo da Maré, na tarde desta segunda-feira (6). Outra mulher também foi baleada e socorrida.



A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública do Rio, Victor Santos, em coletiva para falar sobre a Operação Torniquete, realizada na comunidade durante a manhã.



Segundo o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) podem ter disparado contra a população como forma de tirar o foco da operação realizada no Complexo da Maré. Ainda segundo ele, esse seria o modus operandi adotado pelo grupo criminoso.



"A investigação da Delegacia de Homicídios vai seguir. Tudo leva a crer que foi para atirar contra a população e desviar a atenção da polícia. É a nossa principal linha de investigação, mas nenhuma hipótese está descartada", disse em coletiva.



A segunda fase da Operação Torniquete terminou com três mortos e 13 presos. Também foram apreendidos seis fuzis, uma granada, duas pistolas, 16 carregadores de fuzil, munições e dezenas de carros roubados recuperados. A ação visava combater o roubo de cargas e de veículos.