Mulher ataca jovem com estilete dentro de ônibus do BRT

Uma mulher foi presa após atacar com um estilete Jean Carlos da Silva Gonçalves, de 19 anos, dentro de um ônibus do BRT no Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca. O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (9).



Segundo relatos de testemunhas, o ônibus ficou parado por 10 minutos com os passageiros presos, pois o motorista não conseguia abrir a porta do veículo. Agentes do programa BRT Seguro estavam em patrulhamento no terminal e prenderam a suspeita.



A mulher já havia cometido um crime semelhante no fim de novembro, na estação Guiomar Novais, no Recreio dos Bandeirantes, também na Zona Oeste, quando conseguiu fugir.



A vítima foi ferida no braço e na coxa e recebeu atendimento da equipe do BRT Seguro. Ele foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e recebeu alta logo em seguida.



O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).