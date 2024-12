Dois suspeitos mortos durante o confronto e outros 13 foram presos

A operação de ontem foi mais uma etapa da Operação Torniquete, onde PM e a Polícia Civil miraram uma quadrilha que pratica roubos de veículos e cargas para financiar uma "caixinha" do Comando Vermelho, para compra de armamento, munição e o pagamento de uma "mesada" aos parentes de presos faccionados, bem como das lideranças da facção. Ao todo, dois suspeitos morreram em confronto e outros 13 foram presos. Houve apreensão de três fuzis, uma pistola e uma granada, e a Polícia Civil recuperou veículos roubados. Ao todo, 150 kg de drogas também foram apreendidos.

Por conta da ação, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que 42 unidades escolares foram impactadas. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), duas escolas da rede estadual foram fechadas.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as Clínicas da Família (CF) Augusto Boal, Adib Jatene, Jeremias Moraes da Silva e o Centro Municipal de Saúde Vila do João anunciaram o protocolo de acesso mais seguro e interromperam o funcionamento. Já a CF Diniz Batista dos Santos manteve o atendimento, mas as atividades externas foram suspensas.