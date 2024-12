Traficante do Pará foi preso na praia

Um criminoso foragido do Pará foi preso na Praia de São Conrado, na Zona Sul. Rangel Roberto dos Santos Mendes, conhecido como 2R, de 35 anos, é apontado como chefe do tráfico de Telégrafos, em Belém, e envolvido na morte de um policial militar no bairro. O bandido foi localizado por equipes da Subsecretaria de Inteligência (SSI) da Polícia Militar em ação conjunta com o 23º BPM (Leblon).

Os PMs chegaram a Rangel após análise de dados, monitoramento e informações do Disque Denúncia. O criminoso, apontado como uma das lideranças do tráfico, é acusado por ataques a agentes de segurança pública do Pará e envolvimento na morte do sargento da reserva José Antônio Brito Souza, 60, em 17 de novembro de 2021, quando o militar jogava dominó na casa de um vizinho e quatro criminosos chegaram em um carro branco e dispararam, pelo menos, 20 vezes. A vítima morreu na hora.

Os PMs levaram Roberto Rangel para a 14ª DP (Leblon) e, em seguida, ele foi conduzido a uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça do Pará para transferência.