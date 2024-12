Barraco no trânsito: médica 'diagnostica' traição e desconta em carro do marido

Nos últimos dias, um vídeo que circula na web tem surpreendido e gerado curiosidade. Nas imagens, uma mulher é vista pendurada na porta de um carro 4x4, batendo com os punhos no retrovisor do veículo e gritando com o motorista. A moça foi identificada como Dayana Oliveira Segtowich é médica especialista em diagnóstico de complicações estéticas, e, segundo informações, ela estaria reagindo a uma suposta traição do marido, Fabrício Segtowich. O vídeo tem chamado a atenção pela intensidade da reação de Dayana, que transmite indignação diante da situação. A cena rapidamente viralizou, gerando uma série de comentários e especulações nas redes sociais.



No seu Instagram, a Dayane se posicionou sobre o caso afirmando que está processando o acontecimento e chegou a contratar uma agência especializada em gerenciamento de crise para cuidar da imagem. “Eu não quero que toda essa repercussão impacte negativamente no meu profissional”, disse ela. Veja!