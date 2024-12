Após sucesso de 'Ainda Estou Aqui', túmulo de Eunice Paiva ganha visitação em SP

A luta de Eunice Paiva pelo marido, Rubens Paiva, que foi preso, torturado e assassinado nos porões do DOI-CODI durante a ditadura, virou o enredo de, filme de Walter Salles que foi indicado ao Globo de Ouro nesta segunda-feira, 9. Após o sucesso do filme, o jazigo da família no cemitério de Araçá, em São Paulo, se tornou destino de alguns interessados na história interpretada por Fernanda Torres, que também já visitou o local.

Agora, todo cidadão interessado nessa história, pode participar do tour, que é mediado pela historiadora Viviane Comunale e por Thiago de Souza, idealizador do projeto "O que te assombra?", que também realiza visitas guiadas a outros cemitérios e jazigos históricos na cidade de São Paulo. Os ingressos são gratuitos e a visita ocorrerá no próximo sábado, 14, das 15h30 às 18h.

O cemitério de Araçá, localizado na Avenida Doutor Arnaldo, 666, no Pacaembu, em São Paulo, abriga também nomes como Cacilda Becker e Nair Bello. Para participar da visita, é preciso reservar o gratuitamente o ingresso por meio das redes sociais do projeto. Além do passeio, os visitantes poderão contribuir voluntariamente com alimentos não perecíveis, que serão doados para a organização sem fins lucrativos (ONG) Solidariedade Vegan.