Tragédia! Morre médica da Marinha baleada na cabeça

A médica da Marinha Gisele Mendes de Souza e Mello, 48 anos, morreu na tarde desta terça-feira (10) após ser atingida por uma bala perdida durante uma operação policial no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio.



Gisele era capitã de Mar e Guerra, médica geriatra e superintendente do Hospital Naval Marcílio Dias, localizado no Lins de Vasconcelos. Ela foi baleada na cabeça dentro da unidade de saúde.



Segundo informações da Polícia Militar, os agentes foram atacados por criminosos ao chegar na comunidade do Gambá. Após o confronto, os militares receberam a informação de que uma pessoa havia sido ferida no hospital. O policiamento foi reforçado na região.



A médica foi socorrida por colegas e levada para o centro cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos. A Marinha emitiu uma nota lamentando a morte de Gisele e prestando solidariedade à família e amigos.



Procurada, a Polícia Civil informou que a investigação do caso está a cargo da Marinha. A corporação também se colocou à disposição para dar qualquer apoio necessário na apuração.



O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) também se solidarizou com a família e amigos de Gisele. A entidade lamentou que o Hospital Naval Marcílio Dias, considerado referência em atendimentos de alta complexidade, tenha sido palco de uma violência tão estarrecedora.



O Cremerj pede celeridade na apuração dos fatos, responsabilização dos culpados e um plano para evitar efeitos colaterais da violência urbana e de operações policiais realizadas nas proximidades de estabelecimentos de saúde.