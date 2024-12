Conselho de Medicina se manifesta

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ) informou que a capitão de mar e guerra participava de um evento no auditório da Escola de Saúde da Marinha do Brasil, quando foi atingida pelo disparo de arma de fogo.

"O Conselho se solidariza com a médica, a família e os amigos que estão vivendo este momento terrível e pede às autoridades celeridade na apuração dos fatos, responsabilização dos culpados e um plano para evitar efeitos colaterais da violência urbana e de operações policiais realizadas nas proximidades de estabelecimentos de saúde", diz a entidade por meio de nota.

O CREMERJ também reforço que o Hospital Naval Marcílio Dias é referência em atendimentos que vão de baixa à alta complexidade e lamentou que uma unidade tão conceituada tenha sido palco de uma "violência tão estarrecedora".