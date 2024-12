Médica morre baleada dentro de hospital

Morreu na tarde de ontem a médica da Marinha Gisele Mendes de Souza e Mello, baleada na cabeça dentro do Hospital Naval Marcílio Dias, localizado no Lins de Vasconcelos, na Zona Norte. O caso aconteceu durante uma operação policial nas comunidades do Complexo do Lins.

A militar foi socorrida por colegas e levada para o centro cirúrgico, mas não resistiu. Gisele era capitão de Mar e Guerra, médica geriatra e superintendente da unidade de saúde onde foi baleada.

"A Marinha se solidariza com familiares e amigos e informa que está prestando todo o apoio nesse momento de grande dor e tristeza", diz a nota.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram atacados por criminosos ao chegarem na comunidade do Gambá. Ainda segundo a corporação, após o confronto, os militares receberam a informação de que uma vítima havia sido ferida no hospital. O policiamento foi reforçado na região. A Polícia Civil disse que a investigação está a cargo da Marinha. A corporação informou, ainda, que já se colocou à disposição para dar qualquer apoio necessário no curso da apuração.