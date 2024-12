Filho preocupado? Garoto alerta mãe sobre o futuro: ‘Vai acabar sozinha!’

Na última segunda-feira (9), a influenciadora digital Vanny Santos protagonizou um momento divertido e inesperado que conquistou milhões de internautas. Em um vídeo publicado nas redes sociais, que já ultrapassou 5 milhões de visualizações, o protagonista é seu filho, Mario Netto, que surpreendeu a mãe com uma reflexão sincera e bem-humorada sobre o futuro.

Com a espontaneidade típica de uma criança, Mario questiona o que acontecerá quando Vanny envelhecer, demonstrando preocupação genuína por ela não ter um companheiro. “No futuro, você vai terminar com um, aí vai terminar com outro e vai ficar sozinha!”, disse o menino, arrancando risadas da influenciadora.

Vanny, que soma milhões de seguidores no Instagram e TikTok, entrou na brincadeira e levou a conversa com bom humor. O momento, repleto de afeto e descontração, foi compartilhado com seus seguidores e rapidamente viralizou.

Nos comentários, os internautas reagiram com gargalhadas e elogios à maturidade e carisma do pequeno Mario. “Ele já deixou claro, cada um no seu quadrado”, brincou uma usuária. “Ele tá pensando no futuro dela mais do que ela!”, comentou outra. “A cara dele quando ela diz que vai morar com ele é impagável!”, destacou uma terceira.

O vídeo não só reforçou o carinho e a conexão entre mãe e filho, mas também garantiu momentos de diversão para os milhões que acompanharam a cena. Confira o vídeo e divirta-se com a sinceridade de Mario!