Morro dos Macacos volta a ter guerra de facções e deixa moradores reféns

Rio - Moradores voltaram a sofrer com a violência e ficar reféns no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Uma guerra entre facções rivais registrou mais um episódio na madrugada desta quarta-feira (12), com uma intensa troca de tiros e explosões. No dia anterior, a região já havia sido impactada por outro confronto entre criminosos, que deixou um homem ferido e fechou escolas e unidades de saúde.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir muitas rajadas de tiros e alguns moradores relataram explosões de granadas. As imagens compartilhadas apontam que a troca de tiros ocorreu por volta das 3h. Confira abaixo. Até o momento, não há registro de feridos, prisões ou apreensões. A Secretaria Municipal de Educação informou que, nesta quarta-feira, nove unidades escolares foram impactadas. Já as unidades municipais de saúde estão funcionando normalmente.

A guerra do tráfico CV e TCP continua no morro dos macacos. Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. pic.twitter.com/vss4n2alEM — news and ufology (@newsandufology) December 11, 2024 A guerra do tráfico CV e TCP continua no morro dos macacos. Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. pic.twitter.com/vss4n2alEM — news and ufology (@newsandufology) December 11, 2024 Morro dos macacos

Rio de Janeiro

C.V X TCP pic.twitter.com/HmcQmzDk2I — Notícias Rio N.t S.G (@NotciasRio1) December 11, 2024 AGORA: Guerra infinita no morro dos macacos , em Vila Isabel . TCP X C.V pic.twitter.com/P2pm2kOBME —Notícias Rio N.t S.G (@NotciasRio1) December 11, 2024



Segundo relatos, mais uma vez traficantes do Morro São João, no Engenho Novo, também na Zona Norte, tentaram invadir a comunidade. A primeira é controlada por criminosos do Comando Vermelho, que há meses vêm realizando invasões em diversas áreas de rivais para expandir seus territórios e atividades ilícitas, como o Morro dos Macacos, dominado pelo Terceiro Comando Puro. A guerra na região já provocou diversas mortes. Segundo relatos, mais uma vez traficantes do Morro São João, no Engenho Novo, também na Zona Norte, tentaram invadir a comunidade. A primeira é controlada por criminosos do Comando Vermelho, que há meses vêm realizando invasões em diversas áreas de rivais para expandir seus territórios e atividades ilícitas, como o Morro dos Macacos, dominado pelo Terceiro Comando Puro. A guerra na região já provocou diversas mortes.

De acordo com a Polícia Militar, disparos foram ouvidos na comunidade e o policiamento intensificado pela Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Macacos. A reportagem de O DIA esteve nos acessos do Morro dos Macacos na manhã desta quarta-feira e encontrou diversos projéteis espalhados pelo chão, ruas pouco movimentadas e lojas fechadas. No local, havia pichações em vermelho com as iniciais C.V que, segundo um morador, foram feitas pelos criminosos na tentativa de invasão da facção, nesta madrugada. Viaturas da UPP e um veículo blindado também circulavam pela região.

Rotina de violência



A região de Vila Isabel passou a viver uma rotina de violência, por conta da disputa entre facções rivais. No último dia 3, Luiz Gabriel de Melo Almeida morreu e Wenderson Terra da Silva e Wallace Pereira Barbosa da Silva ficaram feridos , após um ataque a tiros em um dos acessos ao Morro dos Macacos, ligado à guerra por territórios. Relatos apontam que o ataque teria sido realizado por um traficante do Morro da Mangueira, dominado pelo CV, que estava em uma motocicleta e passou atirando pela Rua Petrocochino, e fugindo logo depois.