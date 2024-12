Deolane Bezerra mostra detalhes da construção de sua mansão em Alphaville

A influenciadora Deolane Bezerra está construindo mais uma casa em Alphaville, condomínio de luxo onde já mora, em São Paulo. Ela usou suas redes sociais para mostrar partes da construção da nova mansão, a décima terceira de sua lista, que inclui casas em Orlando e no litoral paulista.

No vídeo, a influenciadora mostrou alguns detalhes da nova casa, durante uma visita que fez com a mãe, Solange Bezerra, e com a filha, Valentina, principalmente da área externa da mansão, que terá piscina de borda infinita, jacuzzi e um deque molhado para tomar sol.

"Meu Deus, como essa piscina é funda. Viemos olhar a obra, está quase", comentou Deolane enquanto registrava o lugar onde ficará a piscina. No vídeo, é possível ver a filha ao lado da parede mostrando a profundidade. "Vou entrar de boia", brincou dona Solange.

A influenciadora não deu previsão de quando a obra será finalizada, nem se é lá onde vai morar. Afinal de contas, ela jávive no mesmo condomínio ao lado dos dois filhos mais novos, da mãe e de alguns agregados.