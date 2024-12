Homenagem merecida!

O Reduto Cultural do Choro Alfredo da Rocha Viana Filho, conhecido como Reduto Pixinguinha, em Olaria, foi declarado, ontem, Patrimônio Cultural Imaterial do Estado. O decreto foi sancionado pelo governador Cláudio Castro. A Praça Ramos Figueira passou a ser popularmente chamada de Reduto Pixinguinha após a criação de uma roda de choro, em 2012.

Desde então, o evento conquistou os moradores da região e amantes do ritmo. As apresentações acontecem todo terceiro domingo do mês. "O Poder Executivo, através de seus órgãos competentes, poderá apoiar as iniciativas que visem à valorização e divulgação deste bem imaterial do Estado", ressaltou o texto da lei.

Com raízes na cultura europeia, o choro absorveu influências africanas em sua sonoridade e se consolidou como um estilo tipicamente brasileiro. Os primeiros grupos surgiram no final do século XIX, no subúrbio do Rio.