'É uma intranquilidade total'

O vice-presidente da Via Associados, uma das Associações de Moradores e Comerciantes de Vila Isabel, Marcus Vinícius, afirma que moradores que já sofriam com furtos e roubos constantes e a depredação de áreas públicas por dependentes químicos, agora também temem a guerra no Morro dos Macacos. Segundo ele, o bairro, que é reduto da boemia carioca, tem sido desvalorizado e cada vez menos procurado, por conta da violência e falta de policiamento.

"É uma intraquilidade total, uma insegurança. Sabe-se onde está o criminoso, sabe-se que o que está acontecendo... é um crime contra a população e a polícia não faz nada. Ontem, os policiais estavam há dois quarteirões de distância do morro, numa área que, se eles atiram dali, é extremamente perigoso, se a pessoa sai do prédio pode acabar 'tomando uma bala'. Está triste, porque é uma desvalorização dos imóveis, o comércio cai a procura, porque as pessoas não se sentem seguras", lamentou.