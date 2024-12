Segue a guerra sem fim no Morro dos Macacos

Moradores voltaram a sofrer com a violência no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. A guerra entre facções rivais registrou mais um episódio na madrugada de ontem, com uma intensa troca de tiros e explosões. No dia anterior, a região já havia sido impactada por outro confronto entre criminosos, que deixou um homem ferido e fechou escolas e unidades de saúde.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir muitas rajadas de tiros e alguns moradores relataram explosões de granadas. As imagens compartilhadas apontam que a troca de tiros ocorreu por volta das 3h. Até o fechamento desta edição, não havia registro de feridos, prisões ou apreensões.

Segundo relatos, mais uma vez traficantes do Morro São João, no Engenho Novo, também na Zona Norte, tentaram invadir a comunidade. A primeira é controlada por criminosos do Comando Vermelho (CV), que há meses vêm realizando invasões em diversas áreas de rivais para expandir seus territórios e atividades ilícitas, como o Morro dos Macacos, dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). A Polícia Militar intensificou o policiamento na comunidade.