Me mimei! Menina derrete corações com vídeo fofo reproduzindo meme de Virginia Fonseca

A pequena Mirelly, filha da criadora de conteúdo Luniela Roberta, conhecida como 'Rochele Brasileira', que conta com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, tem conquistado a internet com seus vídeos cheios de carisma e fofura. No último domingo (8), um post compartilhado no Instagram da mãe alcançou mais de 4 milhões de visualizações e rapidamente se tornou um sucesso. No registro, Mirelly aparece segurando a câmera e, com seu jeito encantador, mostra Luniela pintando suas unhas.

O momento ficou ainda mais divertido quando a garotinha, fazendo alusão a um famoso meme de Virginia Fonseca, diz: "Me ninei, me ninei, me ninei". A fala de Mirelly, que remete à famosa compra de uma bolsa de R$500 mil por Virginia, se encaixou perfeitamente e gerou muitas risadas e elogios dos seguidores. "Não aguento os olhinhos dela, tem tanto brilho", comentou uma seguidora. "Que fofura essa blogueirinha linda", disse outra. "Nunca corrija ela, nunca!", pediu uma terceira.

Com sua autenticidade e simplicidade, Mirelly conquistou de vez o coração dos internautas, que continuam comentando sobre a sua simpatia. Não deixe de conferir essa cena encantadora!