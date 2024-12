YouTube revela os 10 vídeos de k-pop mais vistos em 2024

O YouTube Coreia do Sul divulgou nesta quinta-feira, 12, a lista dos 10 vídeos musicais de k-pop mais assistidos na plataforma em 2024. Entre os destaques está a música, uma colaboração entre Rosé, integrante do grupo Blackpink e o cantor americano Bruno Mars, que ocupa a quinta posição do ranking. A lista traz ainda grandes sucessos como, do grupo aespa, e, do QWER.

Há uma predominância de grupos femininos na lista. Dos 10 vídeos, nove são de artistas ou grupos compostos por mulheres. O TWS é o único representante masculino, que aparece no ranking com a música Plot Twist, na sexta posição.

Confira os 10 vídeos de k-pop mais vistos em 2024:

1 - T.B.H. (QWER)

A música, lançada em 2024, mistura elementos de dance e pop, com batida enérgica e vocais animados. A letra aborda temas de honestidade e autenticidade nas relações.

2 - Supernova (aespa)

Lançada em maio de 2024 como single principal do álbum Armageddon, a música combina hip-hop, EDM e vocais pop. Explora a visão de mundo do grupo aespa, comparando um evento que abre uma porta para outra dimensão a uma supernova.

3 - Magnetic (ILLIT)

A música marca a estreia do grupo ILLIT em 2024 e mistura K-pop com dance e pop. A letra usa a metáfora de um imã para descrever atração, com refrão repetitivo.

4 - Fate ((G)I-DLE)

Lançada em janeiro de 2024 no álbum 2, Fate mistura pop-punk e funk com influências do J-pop dos anos 2000. Escrita e produzida por Soyeon, com guitarras e piano.

5 - APT. (ROSÉ & Bruno Mars)

Resultado da colaboração entre Rosé, do Blackpink, e Bruno Mars, a música combina os estilos dos artistas em uma música pop com elementos de R&B e fala sobre um jogo muito popular na Coreia.

6 - Plot Twist (TWS)

Lançada pelo único representante masculino da lista, a música mescla K-pop com rock e dance. A letra aborda temas de surpresas e reviravoltas na vida ou em relacionamentos.

7 - How Sweet (NewJeans)

Com forte pegada R&B e pop, a música é o carro-chefe do grupo New Jeans. A letra explora temas de amor jovem, mantendo a imagem do grupo.

8 - Bam Yang Yang (BIBI)

A banda BIBI entrega performance vocal com produção inovadora. Mistura hip-hop, R&B e pop alternativo.

9 - Love Wins All (IU)

Com um cenário apocalíptico, o clipe mostra um casal em situações de cuidado um com outro, relembrando os tempos de namoro e casamento. De todas as músicas do top 10 é a mais calma e introspectiva.

10 - HEYA (IVE)

Lançada em abril de 2024 como parte do álbum IVE SWITCH, a música apresenta uma mistura de elementos dance e pop, com uma produção vibrante. A letra utiliza metáforas relacionadas ao sol nascente e ao calor para expressar desejo e atração.