Terror na Avenida Brasil: homem é assassinado a tiros na Avenida Brasil

Um homem foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (12) na Avenida Brasil, altura de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O corpo ficou caído em um dos acessos à passarela na via.



Uma equipe do 14º BPM (Bangu) foi acionada para ocorrência de homicídio. No local, os agentes encontraram o homem já sem vida.



Os agentes isolaram a área para a perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o caso.