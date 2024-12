Governo estadual destina R$ 40 milhões para escolas de samba do Grupo Especial

O governador Cláudio Castro anunciou nesta quinta-feira (12) um investimento de R$ 40 milhões no Carnaval do Grupo Especial. O valor será utilizado para apoiar as escolas de samba, garantir a operação da Sapucaí e promover o turismo. O anúncio do investimento foi feito no Palácio Guanabara, com a presença do presidente da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), Gabriel David.



"É um passo muito importante na relação poder público e Carnaval, algo que a gente nunca teve antes. Não é mais fatura política, esmola, ajuda ou penduricalho, agora passa a ser política pública", afirmou o governador.



O investimento é o maior já feito pelo Governo do Estado no Carnaval. Parte dos recursos será utilizada para a operação da Sapucaí, incluindo serviços como iluminação e sonorização.



Além disso, as escolas de samba contarão com uma capacitação de gestão do Carnaval, ofertada pela Secretaria de Planejamento e Gestão. O objetivo é aumentar a transparência e o cuidado com o dinheiro público.



O programa "Folia RJ 3" também receberá um investimento de R$ 24 milhões para o financiamento do Carnaval de Rua nos municípios fluminenses em 2025.