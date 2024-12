Silvio Santos faria aniversário hoje e Silvia Abravanel faz homenagem

A apresentadora Silvia Abravanel prestou uma homenagem ao seu pai, o apresentador Silvio Santos, na manhã desta quinta-feira, 12. Em uma postagem em seu perfil no Instagram, a produtora relembrou momentos com o antigo dono do SBT e celebrou o que seria o aniversário de 94 anos do telecomunicador.

"Meu paizinho amado, que dia lindo esse 12/12/2024! Hoje o céu está em comemoração! No que deveria ser um dia triste e de lágrimas, pra mim será um dia de gratidão. Sei que você está celebrando ao lado de Deus, do seu jeitinho, sem muita festança, porém com muita gratidão por mais um ano de sua existência nesse plano", comentou a filha do apresentador.

O vídeo, narrado pela própria Silvia, apresenta uma montagem com diversas fotos dela e de Silvio Santos juntos. Há também imagens do apresentador com suas netas, Luana Abravanel e Amanda Abravanel. A publicação é acompanhada pela canção Como É Grande o Meu Amor Por Você, de Roberto Carlos.

"Para mim, seus ensinamentos, seus exemplos, seus cuidados, seu zelo, suas broncas, seus conselhos, estão mais vivos do que nunca. Meu melhor amigo, meu mestre, meu paizinho amado, melhor avô!", finalizou a apresentadora, agradecendo pelos 53 anos vividos ao lado do "melhor pai do universo".

A neta Amanda também prestou uma homenagem em sua rede social. Por meio dos stories do Instagram, a jovem de 19 anos lamentou a saudade que sente do avô. "Vô, dói muito não te ter aqui nesse dia, mas sei que o senhor está em um lugar maravilhoso, junto com todos que te amam!", escreveu a garota. "Feliz aniversário, meu anjinho".