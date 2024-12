Argentino é baleado ao entrar por engano em comunidade no Rio Comprido

O turista argentino Gaston Fernando Burlon, de 51 anos, foi baleado na tarde desta quinta-feira (12) após entrar por engano em uma comunidade do Rio Comprido, na Zona Norte do Rio de Janeiro.



O homem é ex-secretário de Turismo da cidade de Bariloche, na Argentina. Ele teria seguido as instruções do GPS de seu veículo ao sair do Cristo Redentor quando entrou por engano na Rua Cândido de Oliveira, um dos trechos da comunidade do Escondidinho. Ao acessar a região, criminosos atiraram contra seu carro, acertando-o.



Gaston foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros por volta das 14h20 e levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, seu estado de saúde é considerado gravíssimo.



A Polícia Militar foi acionada e reforçou o policiamento na região. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat). Uma perícia foi solicitada e familiares da vítima estão sendo ouvidos. A especializada segue com a investigação para apurar a autoria do disparo e esclarecer todos os fatos.