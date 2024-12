Entrada selvagem: Mulher faz sucesso ao se vestir de felino em festa temática

Nesta semana, uma festa temática de onça-pintada virou o assunto da web! Tudo por culpa de Branca Fatal, uma mulher super apaixonada por felinos, que decidiu dar vida a sua paixão de uma forma bem criativa. No vídeo publicado no TikTok na segunda-feira (9), ela fez uma entrada pra lá de inusitada: saindo de dentro de casa e andando de quatro, vestida da cabeça aos pés com uma fantasia de onça, incluindo uma máscara super-realista. E o melhor: os convidados estavam filmando tudo e não conseguiam segurar o riso com a atuação hilária.

O post não demorou a viralizar e já passou dos 3 milhões de visualizações, arrancando gargalhadas e elogios dos internautas. “Eu ri tanto que minha alma saiu do corpo”, brincou uma seguidora. “Diva, felina, blond glamour”, comentou outra. E você, vai perder essa? Assista já!