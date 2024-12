'Novo lar': Conheça a mansão de R$ 40 milhões que Maíra Cardi comprou de Neymar Jr.

A influenciadora Maíra Cardi e o empresário Thiago Nigro compartilharam nesta quinta-feira, 12, sua nova mansão. Um vídeo mostrando os diferentes cômodos da casa foi postado no perfil do Instagram da ex-BBB, que também contou um pouco da história da residência.

Localizada em Alphaville, São Paulo, a mansão pertencia ao jogador de futebol Neymar Jr. e é avaliada em R$ 40 milhões. O local é grandioso e repleto de paredes de vidro que permitem a entrada da luz do sol. Com cerca de 2.000 m² de área construída, Cardi revelou que pretende fazer uma reforma completa na casa.

Entre as mudanças propostas pela influenciadora estão criar um cinema, aumentar os quartos de funcionários e transformar um gigantesco salão de festas em uma academia e uma brinquedoteca. No canal do YouTube Primo Rico, o casal revelou os motivos pelos quais decidiram se mudar para a nova casa.

"Todo dia a gente tem que vir, e é uma hora e meia para o escritório e uma hora e meia para voltar", disse Nigro. "Quando a gente casou, eu me mudei para Valinhos, a Maíra morava lá. Só que é meio longe do escritório. Nossa família vai crescer, não dá para ela ficar indo e voltando. Então, a gente precisou pegar um lugar mais perto do escritório."

Maíra, mãe de duas crianças - Lucas, de 23 anos, e Sophia, de 6 anos -, revelou no começo do mês que está grávida do empresário. O anúncio, que também foi feito via Instagram, foi extremamente celebrado pelo casal.

"Nosso filho é fruto de um milagre. E esse milagre aconteceu para glorificar e honrar a Deus!", afirmou a influenciadora. "Deus abençoe nosso filho - que foi fruto de um milagre. Te amo meu amor", comentou o Primo Rico na postagem. O casal está junto desde 2023 e se casou em agosto deste ano.