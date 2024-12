Plantonistas da UPA Cidade de Deus serão demitidos após morte na fila

fotogaleria

Além disso, o responsável pela pasta também afirmou que eles responderão à sindicância e serão denunciados aos respectivos conselhos de classe. "É inadmissível não perceberem a gravidade do caso", finalizou Soranz.Segundo relatos, José Augusto Mota da Silva, de 32 anos, deu entrada na unidade com fortes dores no corpo. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível vê-lo desacordado sentado em uma cadeira da recepção.Outro vídeo mostra José, já sem vida, em uma maca sendo levado à Sala Vermelha, enquanto pacientes questionam uma funcionária por conta do ocorrido. "O homem chegou aqui gritando de dor, e só o atenderam depois que ele morreu. Isso é uma ruindade, uma ruindade, todos são culpados", disse uma mulher.Na ala médica, foi constatada parada cardiorrespiratória. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou, em nota, que a coordenação irá utilizar as imagens e registros nos prontuários para "apurar o caso rigorosamente".Os profissionais, por sua vez, relataram à pasta que "o paciente estava lúcido e entrou andando na unidade, acompanhado por uma pessoa que informou não poder permanecer no local" e que, após isso, tudo aconteceu muito rápido.Dados do sistema da unidade mostram que a classificação de risco foi feita às 20h30 e, poucos minutos depois, foi acionada a equipe médica devido ao paciente encontrar-se desacordado.O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande para apurar a causa do óbito. "A direção da unidade lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com a família e toda a comunidade nesse momento de dor", finaliza a SMS.