Dor e confusão no velório de criança

O menino de 4 anos, morto com um tiro na cabeça após uma discussão entre os pais no Morro da Fé, na Penha, foi enterrado na tarde de ontem no Cemitério de Irajá. O velório foi marcado por uma confusão generalizada quando o pai da criança, André da Rosa Magno, chegou ao local. Ele foi expulso e teve o carro apedrejado.

Parentes e amigos da família se reuniram para prestar as últimas homenagens à criança. O clima de comoção, no entanto, foi marcado por tensão. Beatriz de Oliveira Gomes, sobrinha de Raquel Gomes Delgado, mãe do menino, comentou o incidente: "Ele chegou a ir lá e depois voltou. Nisso, o pessoal revoltado não queria que ele ficasse, acabou tendo briga. Ele foi embora e atacaram o carro dele".

O garoto estava dentro do carro com o pai quando foi atingido por um tiro disparado por criminosos na noite de quinta-feira. Segundo o relato do pai da criança, durante briga com sua ex-mulher, ela teria acionado traficantes do Morro da Fé com a intenção de matá-lo. Com medo, ele colocou o filho no carro e tentou fugir, mas atropelou um dos criminosos e os traficantes atiraram contra o veículo, e um dos disparos atingiu a cabeça da criança.