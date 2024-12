Pablo Marçal grava programa no SBT e mostra bastidores

Pablo Marçal, influenciador digital e empresário que foi candidato a prefeito de São Paulo na última eleição e não chegou ao segundo turno, publicou um vídeo em que aparece nas gravações de um programa no SBT.

"Pablo chegando para seu primeiro dia de CLT no SBT", diz a legenda. "Primeiro dia de trabalho no SBT", comenta ele no vídeo.

Em determinado momento, pede a crianças que "façam o M", movimento com as mãos que chegou a ser seu slogan durante a campanha.

Entre as imagens, constam a chegada de Marçal de helicóptero à emissora, sediada em Osasco, sua interação com funcionários e momentos de bastidores no camarim e no estúdio da atração. "Qual o nome do meu programa no SBT?", encerra.

O Estadão buscou contato com a assessoria do SBT por mais informações a respeito das gravações envolvendo Pablo Marçal na emissora, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Nos últimos dias, diversos rumores de uma possível contratação do influenciador pela emissora ganharam repercussão.

Segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo, ele era esperado para gravar o teste de uma atração ao estilo Casos de Família neste domingo, 14.

Outro candidato à prefeitura em 2024, José Luiz Datena, foi contratado pelo SBT recentemente.

Durante a campanha, ele e Marçal se envolveram em embates, incluindo o momento durante debate na TV Cultura em que Datena arremessou uma cadeira em Pablo.