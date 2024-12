Confundidos com milicianos, quatro homens são mortos na Baixada

Rio - Quatro homens foram mortos, na noite deste sábado (14), em um ataque a tiros no bar Point do Churrasco, localizado no bairro Prado Verdes, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, as vítimas foram confundidas com um grupo de milicianos que estava no estabelecimento minutos antes do atentado.



Relatos indicam que criminosos armados passaram atirando em direção ao bar. De acordo com informações preliminares, os autores do ataque seriam traficantes envolvidos em uma disputa territorial com milicianos na região.



O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 19h30. Entre as vítimas estão Leanderson Luiz Ferreira, de 39 anos, Jhonata Lima Almeida, de 30 anos, Victor Silva, de 30 e Rodrigo Assis da Silva Júnior, de 24 anos. Victor chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos. Os outros três homens morreram no local.



Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. Segundo a corporação, diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.