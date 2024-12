Criatividade de milhões! Casal inova e transforma escada em árvore de Natal

Em um universo onde a criatividade é a chave para se destacar, o casal de criadores de conteúdo "Dlira Casal" deu uma aula de originalidade e bom humor no último domingo (15). Com pouco mais de 3 mil seguidores, eles surpreenderam os internautas ao compartilhar um vídeo no TikTok, no qual transformaram uma simples escada em uma árvore de Natal.

Na publicação com mais de um milhão de visualizações, a mulher aparece se divertindo com a escada decorada pelo esposo, que a transformou em uma árvore natalina com pisca-piscas, bolinhas coloridas e até festão brilhante. “Meu marido fumou cabelo mesmo, fez uma árvore de Natal na escada”, brinca a esposa.



A ideia inusitada chamou a atenção dos seguidores, que se encantaram com a criatividade e o espírito natalino do casal. Nos comentários, não faltaram elogios. “Adoro gente criativa, se vira com o que tem”, disse uma seguidora. “Verdadeiro significado de quem quer, dá um jeito. Muito legal!”, comentou outra. “Achei muito legal esse ralador de queijo de Natal!”, brincou uma terceira. Confira o vídeo e inspire-se nessa ideia genial!