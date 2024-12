Vídeo: Rio de Janeiro tem tarde de tempestade, ventania e chuva de granizo

Uma forte chuva atingiu a cidade do Rio de Janeiro na tarde desta segunda-feira (16), causando inúmeros bolsões d'água. Na Zona Oeste, houve registro de granizo. O município entrou no Estágio 2 devido ao índice de chuva moderada em pelo menos duas estações.



Segundo o Alerta Rio, entre 15h45 e 16h, houve registro de chuva forte nas estações do Alto da Boa Vista (12,2 mm), Tijuca/Muda (6,6 mm), Barra/Barrinha (10,0 mm), Recreio dos Bandeirantes (9,2 mm) e Barra/Riocentro (6,4 mm).

Veja o vídeo:

Chuva de granizo atinge bairros na Zona Oeste do Rio nesta segunda-feira



Crédito: Reprodução / redes sociais pic.twitter.com/QXBsGDR8vh — Jornal O Dia (@jornalodia) December 16, 2024

No Recreio e na Barra, internautas registraram chuva de granizo.



Chuva moderada a forte



Ainda de acordo com o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva moderada a forte atuam em pontos da Zona Oeste e avançam em direção ao Maciço da Tijuca e Zona Sul.



Queda de árvores e falta de energia



Em Bangu, moradores relataram falta de energia elétrica após a queda de árvores na região: duas na Rua Agrícola e uma na Avenida Brasil, nas proximidades do Mercado Assaí. Além desses incidentes, uma outra árvore caiu na Avenida Brasil, na altura da Estrada do Quafa, em Santíssimo.



Alagamentos



Em Botafogo, na Zona Sul, a Rua Visconde de Silva ficou alagada. Há bolsão d'água na Avenida Epitácio Pessoa, na altura da Rua Maria Angélica, na Lagoa.



Já na Rocinha, ruas ficaram alagadas e arrastaram motos que estavam estacionadas. No Complexo do Alemão, Zona Norte, o vento forte arrancou o telhado de um restaurante.



Previsão de chuva



A previsão de chuva moderada a forte segue para as próximas horas, com possibilidade de queda de granizo, acompanhadas de raios e rajadas de vento.



De acordo com Thiago Souza, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET/RJ), o calor intenso registrado nos últimos dias aumenta o risco desse fenômeno ocorrer. "O calor fornece a energia necessária para formar nuvens de tempestade grandes e com fortes correntes de ar. Já o vapor de água, que vem do solo aquecido e de áreas úmidas, é a matéria-prima para formar as gotículas e o gelo que se transformam no granizo. Ou seja, quanto mais quente e úmido o dia, maior a chance de tempestades", conclui o especialista. A máxima de hoje foi de 35,8°C na cidade, registrada no Forte de Copacabana, na Zona Sul.