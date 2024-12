Dificuldade para encontrar moradia

A professora e advogada Mariana Trotta está auxiliando as famílias neste processo de desocupação, em parceria com a Defensoria Pública da União (DPU). Em entrevista ao MEIA HORA, ela explicou que o pagamento foi feito em cheque, entregues a partir das 14h. Segundo Mariana, a forma de pagamento e o valor do auxílio causou dificuldades para que as pessoas pudessem encontrar um lugar para alugar. "A nossa preocupação é que o aluguel social seja reajustado e que tenha o reassentamento definitivo das famílias, ou seja, vão receber o auxílio até serem dadas moradias definitivas para essas famílias", comentou.

Mariana reforçou, ainda, que a maioria dessas famílias trabalham e estudam no Centro do Rio e que a forma como está sendo feita a desapropriação vai afetar a rotina de várias dessas pessoas. "A maioria das famílias não está conseguindo alugar nada e estão indo para outras ocupações e para casa de familiares e amigos, até conseguirem se reestabelecer", lamentou Mariana.