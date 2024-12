Ocupação Zumbi dos Palmares: famílias deixam prédio

A desocupação do edifício do INSS, na Avenida Venezuela, Centro do Rio, foi feita ontem, após decisão judicial que destacou a necessidade de esvaziar o local devido aos problemas estruturais que colocam em risco a segurança dos moradores. O prédio, conhecido como Zumbi dos Palmares, abriga cerca de 150 famílias há mais de 40 anos.

De acordo com a Prefeitura do Rio, todas as famílias da ocupação optaram por receber o Auxílio Habitacional Temporário, no valor de R$ 400,00, como acordado em negociação intermediada pela Justiça Federal. A primeira parcela do auxílio foi paga na última sexta, com exceção de 13 famílias que não puderam comparecer para o recebimento.

Por meio de nota, o INSS informou que a "Prefeitura do Rio de Janeiro manifestou interesse na aquisição do imóvel, mas existe uma necessidade de ajuste quanto à avaliação de mercado, que já está sendo tratado pelas áreas técnicas." Em paralelo, já formalizou o processo de transferência de gestão do edifício para Secretaria de Patrimônio da União (SPU).

O instituto reforça, ainda, que a prioridade é fazer a movimentação segura, digna e respeitosa, numa ação conjunta entre todos os entes públicos envolvidos.