Perdido? Avô cai em pegadinha de netos em supermercado

Na última segunda-feira (16), os netos do seu Sebastião, Rafael e André, aprontaram uma pegadinha no supermercado e divertiram a web. Em vídeo compartilhado no TikTok, “Vô Binga”, como é conhecido na plataforma e tem 238 mil seguidores, está tranquilo, passeando pelos corredores, quando de repente, uma funcionária do supermercado anuncia pelo alto-falante que ele estava perdido, como se fosse uma emergência. O avô, sem entender nada, aparece completamente indignado. “Isso é armação desse malandro!”, dispara ele, quando encontra outros membros da família. Em seguida, a filha de Sebastião entra na brincadeira, finge um grande drama, com direito a choro e tudo. “Vou embora amanhã, não quero nem saber!”, disse ele, todo constrangido com a encenação.

O post com mais de 400 mil visualizações fez sucesso entre os internautas. “Ah não, gente! Estou chorando de rir. Adorei essa pegadinha!”, comentou uma seguidora.” A pessoa não tem um minuto de paz”, brincou outra. “Eu fingia que nem era comigo, ninguém iria saber mesmo!”, afirmou uma terceira. Assista!