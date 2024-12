Megaoperação na Rocinha mira traficantes do Ceará e de Goiás

Rio - Uma megaoperação na Favela da Rocinha, em São Conrado, na Zona Sul, busca traficantes de outros estados, nesta terça-feira (17). A comunidade sofre com o clima de tensão desde a madrugada, quando houve uma intensa troca de tiros. A ação conjunta com o Ministério Público do Rio (MPRJ) conta com a presença de cerca de 400 policiais militares de mais de dez batalhões. Veículos blindados, viaturas e helicóptero circulam pela região.

Segundo o MPRJ, a operação pretende cumprir 34 mandados de prisão e nove de busca e apreensão. Os alvos são traficantes do Ceará e de Goiás, que estão escondidos na comunidade. De acordo com relatos nas redes sociais, criminosos soltaram fogos para alertar sobre a chegada dos policiais à região e houve confronto. Vídeos mostram a movimentação dos agentes e em um deles, um homem diz que veículos não estavam conseguindo subir a comunidade e voltando de ré. Confira abaixo.

Operação neste momento na Favela da Rocinha. pic.twitter.com/XEWx9oZL4D — RJ EM GUERRA (@Comunidadesrj) December 17, 2024

Pra uma operação policial na Rocinha,vem quase a polícia do Rio de janeiro toda. pic.twitter.com/hynSFZoLeU — Sol Beatric (@LollaBeatric) December 17, 2024

Atenção



Operação Policial na Rocinha, coro tá comendo pic.twitter.com/QIMT6fldZs — Plantão Baixada RJ (@plantaobaixadaa) December 17, 2024

Passa nada na Rocinha. Muitas localidades sem luz. pic.twitter.com/OwlSWe27BP — Sol Beatric(@LollaBeatric) December 17, 2024

Operação policial na Rocinha, Rio de janeiro. E galo cantando e a bala voando. pic.twitter.com/m7RYTC93OW — Sol Beatric(@LollaBeatric) December 17, 2024

Madrugadão de operação na Rocinha! pic.twitter.com/8t3LxDkFp4 — Sol Beatric(@LollaBeatric) December 17, 2024

Por conta da operação, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que oito unidades escolares foram impactadas. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), uma escola da rede estadual precisou ser fechada na região.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Clínica da Família (CF) Maria do Socorro acionou o protocolo de acesso mais seguro e suspendeu o funcionamento. Já a CF Rinaldo De Lamare mantém o atendimento à população, mas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

A ação é coordenada pelo Comando de Operações Especiais (COE) e realizada por PMs dos Batalhões de Operações Policiais Especiais (Bope), de Polícia de Choque (BPChq), de Ações com Cães (BAC), Tático de Motocicletas (BTM) e o Grupamento Aeromóvel (GAM). Há ainda atuação de equipes de Grupamentos de Ações Táticas de 11 batalhões e do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate, com apoio de uma ambulância blindada.

Equipes do #BOPE localizaram uma estufa utilizada para produção de maconha, há pouco, durante ação realizada na parte alta da Comunidade da #Rocinha. A operação, em conjunto com o @MP_RJ, segue em andamento. pic.twitter.com/9LNaO73PMy — @pmerj (@PMERJ) December 17, 2024 Até o momento, equipes do Bope localizaram uma estufa utilizada para produção de maconha, na parte alta da comunidade. Os PMs também apreenderam drogas.