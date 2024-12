Papai Noel é alvo de assaltantes em Guarujá, no litoral de SP

Um homem fantasiado de Papai Noel e outras quatro pessoas foram vítimas de um assalto no domingo, 15, no Parque Enseada, no Guarujá, litoral de São Paulo. A ação foi registrada por câmeras de segurança da via. Ninguém ficou ferido. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, as autoridades policiais analisam as imagens para identificar os envolvidos no crime.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver o momento em que dois homens em cima de uma motocicleta abordam as pessoas. Ambos usam capacete e um deles segura uma arma. O Papai Noel está ao lado da caminhonete. Em cima do veículo, está a assistente dele. Outras três pessoas também estavam junto no local. Os dois indivíduos fugiram de moto, logo após a abordagem.

A polícia reforça que permanece à disposição das vítimas para formalização do registro e início das investigações. "É importante ressaltar que o boletim de ocorrência é uma ferramenta essencial para o monitoramento dos índices criminais e reforço no policiamento nos locais com maior concentração de casos", afirma a SSP.